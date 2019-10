Tragedia nella notte in Tangenziale. Muore nell’auto schiacciata dal Tir

Tragedia nella notte di domenica sulla tangenziale sud, sul territorio di Rivalta, dove un uomo di Orbassano, Calogero Gianni di 69 anni, ha perso la vita dopo uno scontro che ha coinvolto due auto e un Tir. Intorno alle 23, poco dopo lo svincolo del Sito Interporto, nel tratto compreso tra quest’ultimo e corso Allamano, in direzione di Milano, una Fiat Uno è stata tamponata violentemente da un mezzo pesante condotto da un autista di Genova.

Un urto violentissimo, che ha coinvolto anche una seconda vettura, una Mini, guidata da un giovane di 28 anni residente a Carmagnola che stava transitando nella stessa direzione. A causare l’incidente, sulla cui dinamica sta indagando la polizia stradale accorsa sul posto, potrebbe essere stata la velocità sostenuta con cui viaggiavano i mezzi combinata all’asfalto reso viscido dalla pioggia incessante che nella giornata di domenica si è abbattuta su tutta la provincia. Nell’urto la vecchia Uno, su cui viaggiava anche la moglie 64enne di Calogero Gianni, che sedeva sul sedile del passeggero, si è letteralmente accartocciata su se stessa intrappolando le due persone in una gabbia di lamiere. Necessario dunque anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i due corpi dalle lamiere. Successivamente i sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza i due coniugi al Cto. Qui le condizioni dell’uomo, apparse sin da subito gravi, ma non disperate, sono peggiorate. Operato d’urgenza per le fratture riportate, è morto intorno alle 3 del mattino nonostante tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita. Restano gravi le condizioni della moglie mentre non destano preoccupazione quelle del giovane che ha fortunatamente riportato solo lievi ferite. Illeso invece il conducente del Tir. Particolarmente pesanti le ripercussioni sul traffico: la Polstrada ha infatti dovuto chiudere due corsie deviando la circolazione sull’unica rimasta aperta, così da permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso ed effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche i tecnici dell’Ativa che hanno gestito il traffico e ripristinato la viabilità.