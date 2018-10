Tragedia di piazza San Carlo, i pm valutano l’unificazione delle due inchieste

Al momento i fascicoli si trovano in fasi processuali diverse. Per quello che riguarda, fra gli altri, la sindaca Appendino e l'ex questore Sanna l'udienza preliminare è fissata il 23 ottobre

L’eventuale unificazione dei due filoni di inchiesta sui fatti di piazza San Carlo, quello sulla rapina compiuta da una banda di giovanissimi dotati di spray al peperoncino e quella sulle lacune nell’organizzazione della serata, è stata l’argomento di una riunione in procura tra i pubblici ministeri che si occupano del caso.

FASI PROCESSUALE DIVERSE

Al momento riunire i fascicoli non è possibile perché si trovano in fasi processuali diverse: per il primo debbono ancora formalmente terminare le indagini preliminari, per il secondo – che riguarda fra gli altri la sindaca Chiara Appendino e l’ex questore Angelo Sanna – l’udienza preliminare è fissata il 23 ottobre. Nelle prossime settimane i magistrati valuteranno i passi necessari.