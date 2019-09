Tragedia in Provenza: centauro torinese si schianta contro un’auto. Morto

Tragedia sulle strade della Francia. Il giornalista Mattia Serafini, 36 anni, originario di Brandizzo, esperto di comunicazione e project manager dell’Unione industriale di Torino, è morto in un drammatico incidente stradale in Alta Provenza. Aveva organizzato una gita in moto con gli amici ed era in sella alla sua “due ruote” quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un’auto.

IL TRAGICO IMPATTO IN CURVA

E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 16.30 a Peyroules, nella zona di La Batie. A quanto pare, la moto con in sella Serafini e la vettura, si sono scontrate subito dopo una curva. La donna alla guida dell’auto, una 60enne è rimasta illesa ma sotto shock. Per Serafini l’impatto è stato fatale.

SERAFINI E’ DECEDUTO IN OSPEDALE

Sul posto sono intervenuti gli uomini della gendarmerie francese e i vigili del fuoco. Il giornalista torinese è stato trasportato d’urgenza nel vicino ospedale di Castellane dove i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Purtroppo per il 36enne non c’è stato nulla da fare: il giornalista torinese si è spento poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite riportate.

PRESTO LA SALMA SARA’ TRASFERITA IN ITALIA

Le autorità transalpine hanno informato il console italiano a Parigi dell’accaduto. Nelle prossime ore il corpo dello sfortunato motociclista sarà trasferito a Brandizzo dove risiedono i suoi genitori e dove saranno celebrati i funerali non appena arriverà il nulla osta.

IL RICORDO DEI COLLEGHI

In passato Serafini aveva collaborato con diverse testate dopo la laurea in economia all’Università di Torino. “Una persona capace – hanno detto i colleghi dell’Unione Industriale – Davanti a queste tragedie mancano le parole”.