Tragedia di Quargnento, il cordoglio di Chiara Appendino

Chiara Appendino affida a un messaggio sulla sua pagina Facebook il compito di esternare il proprio cordoglio per la tragedia di Quargnento, in provincia di Alessandria, in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco.

“Oggi il pensiero va ai tre Vigili del Fuoco che, vicino ad Alessandria, hanno perso la vita svolgendo il loro lavoro. Spero venga fatta luce su quanto accaduto”, scrive la sindaca nel suo profilo ufficiale.

“Alle loro famiglie e alle altre tre persone ferite, l’abbraccio della Città di Torino“, si conclude il suo messaggio accompagnato dalle manifestazioni di cordoglio e di vicinanza di numerosi torinesi..