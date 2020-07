Tragedia a Riccione, muore annegata ragazza torinese di 17 anni

Tragedia alle prime luci dell’alba a Riccione. Una ragazza torinese di origini brasiliane, residente in città, è morta annegata tra le acque dell’Adriatico. Avrebbe compiuto 18 anni tra un mese.

Secondo quanto raccontato dagli amici con cui era in vacanza in Riviera, intorno alle 6.30 la comitiva avrebbe deciso di concludere la serata con un bagno in mare. Al rientro a riva, però, la ragazza era scomparsa.

Il gruppo di amici ha dato l’allarme, le ricerche della giovane hanno coinvolto i sanitari del 118 e gli operatori della locale Capitaneria di porto. Il corpo della 17enne è stato ritrovato senza vita. Inutile il trasporto all’ospedale di Riccione. Malore anche per un altro ragazzo, le cui condizioni però non sono ritenute preoccupanti. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri.