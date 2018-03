TRAGEDIA. Rivoli, centauro travolto da un’auto: è morto sul colpo

E' successo questa mattina in via Tagliamento 9, nei pressi del Conad. La vittima aveva 64 anni

Sangue sull’asfalto a Rivoli, nel Torinese. Questa mattina un centauro ha perso la vita dopo essere strato travolto da una Lancia Ypsilon in via Tagliamento 9, nei pressi del Conad. Per il 64enne motociclista, che viaggiava in sella a una Honda Transalp, non c’è stato nulla da fare.

Sono risultati inutili i tentativi di soccorso effettuati dai medici del 118 perché l’uomo è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sul marciapiede. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Rivoli, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente stradale.