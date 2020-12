Tragedia in Sardegna: un escursionista torinese è morto, questa mattina, dopo essere precipitato da un dirupo. E’ successo a Capo Nieddu, in provincia di Oristano: la vittima è un 44enne originario di Alghero, ma residente a Torino.

Si trovava in compagnia di amici, quando all’improvviso è caduto, volando nel vuoto per circa 50 metri. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.