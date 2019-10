Tragedia sfiorata a Carmagnola, dove, questa mattina, un’auto è piombata sui binari finendo per essere travolta da un treno.

Per fortuna non si registrano feriti: il conducente, che aveva perso il controllo del veicolo sfondando anche una recinzione, è infatti riuscito a uscire prima dell’arrivo del regionale, sulla linea Torino-Cuneo. Sul posto polizia municipale, carabinieri e polfer: al momento la circolazione ferroviaria è sospesa in entrambi i sensi.