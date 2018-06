Tragedia sulla Statale del Monginevro: centauro perde il controllo della moto e si schianta in curva. Morto

La strada è stata chiusa al traffico in direzione Susa per consentire l'intervento dell'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente stradale, questa mattina, domenica 10 giugno, sulla statale 24 del Monginevro. All’altezza del chilometro 71, tra Salbertrand ed Exilles, nella curva di Serre la Voute, un motociclista che viaggiava diretto verso Oulx, in compagnia di altri motociclisti, ha perso improvvisamente il controllo della moto schiantandosi contro un’auto che proveniva dal senso opposto.

IMPATTO VIOLENTISSIMO, SOCCORSI INUTILI

L’impatto è stato violentissimo. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, i carabinieri, un’ambulanza e anche un elicottero (la statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Susa, proprio per consentire l’intervento dell’elisoccorso) ma per lo sfortunato motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.

PERSONALE ANAS SUL POSTO

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Si consiglia per ora, come percorso alternativo, l’autostrada A32 da Susa fino a Oulx per poi rientrare sulla “24”.