Tragedia sulla Torino-Piacenza: dopo il nonno, morta anche la nipotina di 8 anni

Un incidente terribile quello accaduto ieri sulla A21 nei pressi di Piacenza. Coinvolta una Fiat Bravo sulla quale viaggiava una famiglia di cinque persone, tutte di Moncalieri. Alla guida il nonno, Giuseppe Beilis di 77 anni che è deceduto sul colpo.

Non ce l’ha fatta nemmeno la nipote di 8 anni, morta nella notte. Ferito in modo grave il fratellino di due, che, da quanto si apprende, sarebbe per fortuna fuori pericolo. Fuori pericolo anche la mamma dei due minori, mentre sono gravi le condizioni della nonna e moglie del conducente, ricoverata a Pavia.

IL FATTO.

Beilis, che secondo i testimoni viaggiava ad andatura moderata, ha perso il controllo dell’auto e la Fiat Bravo è finita contro il guard rail e poi si è ribaltata nel prato a fianco dell’autostrada. «Forse un malore», spiega la Postrada che però non scarta altre ipotesi come quella che l’auto, sulla quale viaggiava la famiglia di Moncalieri, possa essere stata urtata da un mezzo pesante che la stava superando.

A tale proposito gli investigatori della Stradale hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di controllo della Satap, la società concessionaria della A21 e hanno interrogato gli automobilisti che transitavano davanti e dietro la Fiat Bravo. Ieri pomeriggio, a causa del sinistro, si sono verificate lunghe code e la viabilità è tornata alla normalità solo in serata.

Sul luogo dell’incidente sono giunte diverse ambulanze e l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte della vettura. Un intervento che ha richiesto estrema cautela in quanto all’interno dell’auto vi erano i due bimbi. Da quel che si è appreso la famiglia si era recata a Piacenza per incontrare alcuni parenti e stava facendo ritorno a casa e in serata avrebbe dovuto raggiungere Moncalieri.