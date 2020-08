Tragedia sull’asfalto: 90enne al volante muore ribaltandosi al Pian del Frais

L'incidente è avvenuto a lato di un sentiero di montagna a pochi passi dalle piste da sci. Per l'anziano automobilista non c'è stato nulla da fare

Tragedia ieri pomeriggio al Pian del Frais, in Val di Susa, dove un 90enne, D.M., originario di Bussoleno, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione di Chiomonte, giunti sul luogo dell’accaduto, l’anziano automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura, ribaltandosi e percorrendo almeno una cinquantina di metri.

INUTILE L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO

L’incidente si è verificato a lato di un sentiero di montagna con una forte pendenza, a poca distanza dalle piste di sci. A dare l’allarme sono stati due escursionisti che stavano percorrendo i sentieri della frazione di Chiomonte. Sul posto, con i militari dell’Arma, sono giunti anche gli specialisti dell’elisoccorso del 118 ma per l’uomo, purtroppo, non c’era già più niente da fare.