Tragedia in Trentino: addio al torinese Fabrizio Paciocco, amico di CronacaQui

Tragedia in Trentino. Fabrizio Paciocco, 46 anni, torinese e vecchio amico di CronacaQui (lavorava nella stessa sede del quotidiano) è morto dopo essere sbattuto violentemente contro le rocce con la sua tuta alare.

È accaduto ieri, durante un lancio dai Monti Lessini effettuato in solitaria. Non ancora chiari i motivi dell’incidente: forse un malore, forse una manovra errata. Inutile l’allarme lanciato in diretta dagli amici, che lo stavano seguendo live sul cellulare e che a un certo punto non hanno più avuto sue notizie.

Un elicottero si è alzato in volo per cercarlo e ha individuato prima il mezzo parcheggiato da Paciocco per raggiungere il luogo del lancio e poi il suo corpo senza vita, nel territorio del comune di Borghetto, non lontano dal confine col Veneto. Ai suoi cari le condoglianze di tutta la famiglia di CronacaQui.