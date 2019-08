Tragedia in Valle Soana: cercatore di funghi precipita nella boscaglia e muore

Tragedia in Valle Soana: un cercatori di funghi, F.S., di Rivarolo, è morto in mattinata dopo essere precipitato, probabilmente a causa di un malore, per alcuni metri nella boscaglia. L’uomo aveva 66 anni ed era in compagnia di un amico, che ha allertato subito i soccorsi ma inutilmente.

Quando i volontari della stazione di Valprato Soana della XII Delegazione Canavesana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese si sono materializzati sul posto, in località Monbianco all’interno del territorio del comune di Ingria, il cercatore di funghi era già morto. Gli operatori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Particolarmente complesse le operazioni di recupero della salma, perfezionate anche con il contributo dei carabinieri della stazione di Ronco Canavese e rese difficoltose a causa della fitta vegetazione e della presenza in zona di due linee di fili a sbalzo, di servizio ai residenti, che limitano l’accesso all’elicottero.

Insieme ai volontari, i militari hanno trasportato il corpo del 66enne per circa 200 metri fino a una radura, dove è stato preso in consegna da un elicottero del 118 e trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale di Cuorgnè.