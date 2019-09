Tragedia a Villar Focchiardo: cercatore di funghi cade in un burrone e muore

Dramma nei boschi di Villar Focchiardo, in Valle di Susa. Un pensionato di 78 anni, Antonio Montella, è morto dopo essere caduto in un burrone. Si era allontanato per cercare funghi e la famiglia, non vedendolo rientrare, aveva dato l’allarme.

Le ricerche, scattate nel corso del pomeriggio, hanno consentito solo di accertare la tragedia. L’uomo, che viveva a Bruzolo, è caduto nei pressi dei tubi d’irrigazione dei castani, un ruzzolone che si è rivelato fatale.

Montella è morto sul colpo per il forte trauma cranico. Del recupero della salma si stanno occupando i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero. Presenti sul posto anche i carabinieri.