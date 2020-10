Tragico incidente a Caluso: bimbo di 5 anni muore tre giorni dopo la madre

Una corsa contro il tempo. Drammatica. Disperata. I medici del Regina Margherita le hanno provate tutte, ma è stato inutile: è morto, ieri mattina, il bimbo di 5 anni di Ivrea, rimasto ferito gravemente in seguito a un incidente avvenuto a Caluso, sulla statale 26, venerdì scorso.

Nello stesso incidente aveva perso la vita anche la madre, di 31 anni, morta sul colpo dopo che l’auto, una Fiat Stilo guidata dal marito, si era ribaltata. L’uomo, ferito in condizioni non gravi, è indagato dai carabinieri di Chivasso per omicidio stradale.