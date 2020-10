Tragico incidente a Collegno: giovane motociclista perde la vita

Fatale lo scontro con un'automobile in corso Francia: illeso il conducente della vettura

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi a Collegno, in corso Francia, all’angolo con via Leopardi. Un giovane centauro di 22 anni ha perso la vita per le conseguenze dell’impatto tra la sua moto, una Honda Cbr, e una Fiat Ulysse.

Entrambi i mezzi procedevano in direzione del capoluogo e, stando alle ricostruzioni, la moto ha urtato la vettura quando questa ha svoltato improvvisamente a sinistra, finendo con l’essere sbalzata violentemente nella parte opposta della carreggiata.

Vani i soccorsi per il giovane motociclista. Illeso, invece, il conducente dell’automobile, un uomo di 51 anni residente a Grugliasco. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri, mentre alla polizia locale il compito di gestire la viabilità dopo l’incidente.