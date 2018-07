Tragico incidente nei pressi dell’Allianz Stadium, muore motociclista

Malore anche per il conducente della vettura

Incidente mortale nel pomeriggio a Torino, all’esterno dell’Allianz Stadium. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita per lo conseguenze di uno scontro con un’autovettura avvenuto in prossimità del semaforo di strada Altessano, all’incrocio con strada Druento.

Il motociclo è venuto a contatto con l’auto che viaggiava in direzione Venaria Reale e che stava svoltando a sinistra: l’impatto si è rivelato fatale per il centauro, nonostante il trasporto immediato all’ospedale Maria Vittoria, dove è deceduto.

Apprensione anche per le condizioni dell’automobilista, colto da malore subito dopo l’incidente. L’uomo è stato soccorso sul posto, non è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino.