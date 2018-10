Tragico incidente in strada Villaretto: auto si ribalta dopo lo scontro. Morta una donna [LE FOTO]

Una donna di 51 anni è morta oggi pomeriggio (poco dopo le 18) a Torino, vittima di un drammatico incidente stradale verificatosi in strada del Villaretto, tra strada del Francese e via Germagnano.

COINVOLTI UN CAMION DELL’AMIAT E DUE AUTO

Lo scontro ha coinvolto un compattatore dell’Amiat e due auto, una delle quali – quella con a bordo la vittima – si è ribaltata. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso. Con loro anche i vigili del fuoco.

LA PEUGEOT DELLA VITTIMA SI CAPOTTA

Ancora tutte da accertare le cause dello schianto. A quanto pare il camion dei rifiuti e la Peugeot 207 guidata dalla malcapitata, si sono scontrati frontalmente. In seguito all’urto la vettura si è capottata ed è andata a scontrarsi contro una Fiat Croma che sopraggiungeva in quel momento.

FERITI DUE AUTOMOBILISTI

Il conducente di quest’ultima vettura, un 55enne, è rimasto ferito nell’urto ed è stato trasportato in ospedale in “codice giallo“. Anche il conducente del mezzo Amiat, finito fuori strada abbattendo due piccoli alberi, è stato ricoverato; le sue condizioni non sono gravi.

PER LA DONNA NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

Per la donna, invece, non c’è stato nulla da fare: i pompieri, intervenuti in strada Villaretto, hanno faticato non poco ad estrarla dall’abitacolo contorto della Peugeot. Quando ci sono riusciti la 51enne era già deceduta.

foto di Francesca Lai