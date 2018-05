Tragico incidente tra Castellamonte e Ozegna, morto automobilista di 48 anni

Illeso il conducente del mezzo pesante: ha provato a uscire di strada per evitare l'impatto

Un uomo di 48 anni, residente a Castellamonte ma originario della Costa d’Avorio, ha perso la vita per le conseguenze di un terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla provinciale tra Castellamonte e Ozegna.

La tragedia si è verificata in località Sant’Antonio. Stando alle ricostruzioni l’autovettura guidata dall’ivoriano, una Skoda Fabia che viaggiava in direzione di Castellamonte, ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva un tir, che trasportava della farina.

Vano il tentativo del conducente del camion, un cittadino moldavo di 45 anni residente a Rivalta, di evitare l’autovettura uscendo di strada. L’automobile è rimasta incastrata sotto l’automezzo e il guidatore è morto sul colpo. Illeso, invece, il conducente del tir.

Particolarmente laboriose le operazioni di estrazione del corpo, che sono state condotte da diverse squadre di vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea per i rilievi del caso e personale della Croce Rossa.