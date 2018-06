Tragico incidente tra Roletto e Pinerolo, muore 15enne

L’impatto tra il suo scooter e un’automobile, una Peugeot 208, si è rivelato fatale per un ragazzo di 15 anni residente a Frossasco, che ha perso la vita per le conseguenze di un incidente avvenuto in località Cascina Nuova, tra Roletto e Pinerolo, all’incrocio tra via Galilei e via Santa Brigida.

Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Per circostanze ancora da accertare, lo scooter su cui viaggiavano il ragazzo e un amico si è scontrato con l’automobile, guidata da un uomo di 28 anni residente a Pinerolo. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre l’altro giovane che viaggiava con lui è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Pinerolo, che dovranno accertare chi tra il ragazzo e il conducente dell’autovettura non ha osservato il diritto di precedenza provocando il tragico impatto.