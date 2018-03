Tragico schianto a San Martino di Bra: coinvolte tre vetture. Morto un carabiniere. Otto i feriti

Trasportava un arrestato moldavo al tribunale di Asti, per la convalida, la “gazzella” a bordo della quale un carabiniere è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto in provincia di Cuneo. Alessandro Borlengo, appuntato scelto di 43 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo del 118; il secondo militare è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cuneo ed è tuttora ricoverato in Rianimazione. Solo lievi conseguenze per l’arrestato e un terzo carabiniere rimasto coinvolto nello schianto, così come per le persone – in tutto sei – che viaggiavano sulle altre due auto coinvolte.

LO SCONTRO IN BORGATA SAN MARTINO DI BRA

Lo scontro è avvenuto questa mattina sulla Statale 231, in borgata San Martino di Bra, non lontano dalla frazione di Pollenzo. Secondo una prima ricostruzione, una Ford Focus guidata da una donna ha effettuato una svolta a sinistra senza dare la precedenza. Lo scontro con l’auto dei carabinieri è stato frontale e non ha lasciato scampo all’appuntato Borlengo, effettivo alla stazione di Narzole (Cuneo), sposato con due figli.

IL CORDOGLIO DELL’ARMA

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Mercedes. “Sono vicina alla moglie e ai due figli dell’Appuntato e a tutti i Carabinieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio condiviso da tutte le Forze armate”, e’ il messaggio di cordoglio del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che ha formulato al carabiniere ferito gli auguri “di una pronta e piena guarigione”. Profondo cordoglio alla famiglia dell’appuntato Borlengo anche da parte dell’Arma dei Carabinieri e dal generale Claudio Graziano, capo di stato maggiore della Difesa.