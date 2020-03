E’ in arrivo il nuovo Dlc di Borderlands 3 dal titolo Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock. E ovviamente non poteva mancare il trailer di lancio, che potete ammirare qui sotto, in cui si possono vedere i primi 12 minuti di Gameplay del Dlc.

Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock uscirà il 26 marzo.