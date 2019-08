505 Games e il noto studio di sviluppo Remedy Entertainment hanno rilasciato oggi il trailer di lancio di Control. Questo nuovo trailer introduce ancora una volta i giocatori nel misterioso universo della “Oldest House” affinché possano dare uno sguardo più ampio alle sfide che dovranno affrontare nel ruolo del Direttore del Federal Bureau of Control.

Ambientato in un mondo unico e in continuo mutamento che contrappone la realtà che ci è più familiare a eventi assurdi e inspiegabili, Control è un action-adventure in terza persona che combina perfettamente il gunplay, marchio di fabbrica di Remedy, con l’uso di abilità soprannaturali.

Un’agenzia governativa segreta di New York è stata invasa da una minaccia ultraterrena. I giocatori assumeranno il ruolo di Jesse Faden, il nuovo Direttore del Federal Bureau of Control. A lei spetterà il compito non facile di ripristinare l’ordine e riconquistare il Controllo. Questa esperienza gameplay-driven, in stile sandbox, sviluppata con il motore di gioco proprietario Northlight, sfida i giocatori a trovare un equilibrio e a padroneggiare al meglio una combinazione di abilità soprannaturali, loadout personalizzabili e ambienti mutevoli e distruttibili; tutto questo mentre cercheranno di farsi strada nel misterioso, profondo universo di gioco, elemento che contraddistingue le creazioni di Remedy e per il quale sono conosciuti e tanto amati.

Il gioco uscirà martedì 27 agosto su PlayStation 4 e Xbox One, sia in versione retail che in formato digitale, in contemporanea al lancio del formato PC sullo store di Epic Games.