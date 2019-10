Il trailer di lancio di Death Stranding!

Dopo anni di attesa, dopo anticipazioni e misteri, siamo arrivati agli ultimi giorni del conto alla rovescia Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima, il creatore della saga di Metal Gear Solid, uscirà il prossimo 8 novembre. Il titolo dell’anno, con un cast degno di un kolossal hollywoodiano, si mostra nel trailer di lancio, un filmato di sette minuti in cui ammirare momenti di gameplay e intermezzi cinematografici. Il trailer in inglese in poche ore è già stato visualizzato più di un milione di volte! L’attesa sta quasi per finire…