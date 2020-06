Pc, Xbox One, Ps4

il trailer di lancio di Disintegration, il nuovissimo sparatutto in prima persona di Private Division e V1 Interactive, studio di sviluppo di Marcus Lehto, co-creatore di Halo, è stato ufficialmente rilasciato!

Disintegration si svolge in un futuro prossimo che vede l’umanità sull’orlo dell’estinzione a causa di sbalzi climatici, sovrappopolazione, scarsità di cibo e una pandemia globale. Gli scienziati hanno adottato una soluzione estrema: il cervello umano è stato rimosso e chirurgicamente ingabbiato in un’armatura robotica; un processo noto come Integrazione. Doveva essere una soluzione temporanea a una crisi inevitabile.

Si gioca nei panni di Romer, un personaggio integrato la cui missione è quella di guidare un piccolo gruppo di Fuorilegge, persone che hanno scelto di combattere e sopravvivere, verso un futuro più luminoso dove possano proteggere coloro a cui tengono, con la speranza di diventare un giorno di nuovo umani.

Disintegration sarà ufficialmente lanciato il 16 giugno su PC, Xbox One e PS4.