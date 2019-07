Il trailer di lancio di Wolfenstein: Youngblood!

PC, Ps 4, Xbox One, Switch

Lo spietato sangue ammazza-nazisti dei Blazkowicz scorre nelle vene di Jess e Soph, figlie gemelle di B.J. alla ricerca del proprio padre a Parigi, nel trailer di lancio di Wolfenstein: Youngblood. Disponibile venerdì 26 luglio per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Wolfenstein: Youngblood offre ai giocatori lo sterminio nazista più aperto e dinamico della serie e, per la prima volta, una modalità di gioco cooperativa.

I giocatori possono ancora prenotare la Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition per ricevere il Cyborg Skin Pack. La Deluxe Edition include il Buddy Pass, che permetterà ai suoi possessori di giocare con un amico gratuitamente, anche se questo non possiede una copia del gioco.

Le edizioni prenotate di Wolfenstein: Youngblood garantiranno tutte l’accesso a ulteriori bonus cosmetici con il Legacy Pack di Wolfenstein: Youngblood, grazie al quale potranno equipaggiare alcuni degli abiti e delle armi iconiche di B.J. incontrate nel corso della serie di Wolfenstein, tra cui: