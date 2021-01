Il nuovo tram 15 è troppo lungo: niente fermate a Borgata Lesna

Il tram “accorciato” fa imbufalire Torino ovest. Addio all’attuale capolinea di via Brissogne, il nuovo 15 partirà sempre da piazza Coriolano ma si fermerà in via Tofane, a Pozzo Strada. E a protestare sono i residenti di Aeronautica, Borgata Lesna e pure quelli di Grugliasco, così tagliati fuori dalle corse. Questo è il nuovo progetto, che costa 9 milioni e si concretizzerà nel 2023.

Il Comune, infatti, ha chiesto 2,4 miliardi al Ministero dei Trasporti per sviluppare metro, tram e busvie e ha presentato i nuovi piani di revisione della rete pubblica. Tra le varie revisioni – l’investimento più importante è di 1,39 miliardi per la Metro 2 – c’è appunto quella del 15, limitato in via Tofane per servire meglio l’ospedale Martini.

