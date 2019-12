Tram contro auto a Torino, ferito un agente della municipale [FOTO]

Incidente intorno alle 18 in corso Regina Margherita, all'angolo con via XX Settembre

Singolare incidente stradale intorno alle 18 di oggi in corso Regina Margherita, all’angolo con via XX Settembre, nel centro di Torino. Coinvolti un tram e quattro auto, tra cui una vettura della polizia municipale. Il mezzo della linea 4, che viaggiava in direzione Falchera, dopo aver effettuato la svolta a sinistra da via XX Settembre in corso Regina Margherita, ha trovato i binari occupati da un autobus in avaria.

Come sottolineato dalla polizia municipale, “veniva richiesto supporto alla Centrale Gtt che inviava sul posto un autoradio che, per liberare la strada, faceva effettuare retromarcia alla vettura, coadiuvando da terra il manovratore. Nell’occorso il tram deragliava, andando a collidere con le auto”.

L’urto ha provocato lievi ferite a un agente della polizia municipale a bordo dell’auto inviata sul posto per consentire le manovre in sicurezza, medicato al pronto soccorso in codice verde. Al momento l’incrocio e la via XX Settembre risultano chiusi e sono in corso le operazioni dei tecnici per riportare il carrello deragliato sui binari.