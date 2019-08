Tram e bus vanno in vacanza: Gtt “taglia” oltre trenta linee

Nel mese di agosto anche le linee di bus e tram Gtt vanno “in vacanza”. Sono più di 30 le tratte sospese dall’inizio del mese, che riprenderanno il loro regolare servizio a settembre. A fermarsi per prime sono state le linee 6, 12, 17b, 20, 21, 40, 45b, 52, 53, 58, 66, 72b, 77, 78 e 83. A cui si aggiungono le due navette Star1 e 2, la linea 2 di Rivalta, il 36, il Rivoli Alpignano, il Settimo2 e l’1 di Nichelino. Queste riprenderanno servizio regolarmente a partire dal 26 di agosto.

Sospeso, inoltre, il percorso del 2 di Chieri e dell’84, fino al primo settembre. Si sono fermate, a partire dalla giornata di ieri, anche le linee che collegano gli stabilimenti Fca di Mirafiori. Si tratta, nel dettaglio, del 90, 91, 92, 93b, 94, 95 e 95b, 96, 97, 98 e 99. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, verrà sospeso il servizio per il 22, 24 e 25 per gli stabilimenti Cnh-Industrial.

Stop, a partire da lunedì e fino al 23 di agosto, anche per la linea 5. Mentre la 39 non effettuerà servizio serale fino al 24 del mese. Le vacanze riguarderanno anche la gestione di alcune linee feriali, sospese fino al 24 agosto. Si tratta, del 12, 17b, 20, 21, 40, 45b, 52, 53, 58, 66, 72b, 77, 78, 83, Se2, linea 1 di Nichelino, linea 2 di Rivalta. Le linee 10, 11, 27, 33, 54 e 67 effettueranno il percorso festivo che consentirà, in molti casi, di coprire in parte o integralmente il percorso delle linee feriali non gestite.

Nello stesso periodo, sarà in servizio la navetta 40 da piazzale Caio Mario a via Martiri della Libertà (Moncalieri). Inoltre, fino al 7 settembre, tutti i venerdì, sabato e nei prefestivi, sarà in servizio la versione estiva della rete notturna potenziata con 16 linee che collegano 24 Comuni della cintura al centro.

Nessuna variazione per quanto riguarda invece l’orario di servizio della metropolitana, che viaggerà a pieno regime per tutto il mese di agosto. Anche i percorsi turistici, quali la tranvia Sassi-Superga e il Venaria e Rivoli Express saranno in funzione con orari normali. Allo stesso modo, anche l’ascensore della Mole Antonelliana sarà eccezionalmente in funzione anche nelle giornate di martedì 13, 20 e 27 agosto, con il consueto orario feriale, dalle 9 alle 20. L’ascensore sarà utilizzabile anche nella giornata di Ferragosto.