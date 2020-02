Attimi di paura a Trana, in provincia di Torino, nelle prime ore della mattinata: un incendio è divampato in alcuni depositi per attrezzature agricole, distruggendo il tutto.

Sul posto è intervenuta la squadra 22 della centrale e autobotte dei volontari del Borgone di Susa, che hanno domato le fiamme, evitando la propagazione. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri. L’intervento è terminato intorno alle ore 11:30.