Trans rifiuta di operarsi: per la Corte d’Appello è donna. Ribaltata la sentenza del Tribunale

Una battaglia vinta dopo due anni. Nel 2016 una trans, che non voleva sottoporsi a operazione per il cambio sesso, aveva chiesto di essere riconosciuta all’anagrafe come donna, andando incontro, però, al rifiuto del Tribunale di Torino.

Ora la Corte d’Appello del capoluogo piemontese ha ribaltato la sentenza di primo grado. Ad annunciarlo è l’avvocato Alexander Schuster, che ricostruisce le tappe della vicenda.

IL FATTO.

Nel 2016 la donna trans aveva chiesto di correggere il genere anagrafico. Inizialmente per il tribunale non era necessaria l’operazione chirurgica ma stabilì che doveva comunque essere sottoposta a una perizia psichiatrica. Ecco, per il perito non poteva essere considerata una donna in quanto conviveva con i genitali maschili.

“Finalmente si supera l’illegittimo monopolio di certa scienza psichiatrica sulla vita delle persone transessuali – ha dichiarato l’avvocato Schuster -. Il giudice deve garantire la dignità e diritti fondamentali delle persone non la pretesa supremazia della medicina nel decidere della loro vita”.

Per il legale risulta “importantissima” la decisione della Corte di estromettere dal procedimento il Ministero dell’Interno in quanto “corregge la prassi inaccettabile di alcuni Tribunali. Lo Stato etico – sottolinea Schuster – è bocciato. La pubblica amministrazione non puo’ decidere chi siamo e chi vogliamo essere”.