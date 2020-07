Transenne o fioriere: così Palazzo Civico crea le aree pedonali

Un cartello con scritto “area pedonale” qua, tre fioriere un po’ tristi a sbarrare la strada là, qualche dehor a occupare spazi che prima erano delle auto: le isole pedonali della nuova Torino spuntano a macchia di leopardo e sembrano distanti dalla rivoluzione, per esempio, di una via Garibaldi decenni fa. Al momento tutto ha un che di provvisorio e certo bisogna farci l’occhio. Al momento le sicurezze sono due: che il Comune continuerà sulla strada intrapresa di disegnare una Torino sempre più pedonale e che gli spazi già realizzati hanno diviso cittadini e commercianti.

C’è infatti chi è soddisfatto perché spera che la zona si rivaluti e il commercio torni a fiorire, e chi invece teme la desertificazione con la chiusura delle strade e la cancellazione dei parcheggi. Al momento sono oltre 150 difatti i posti auto in meno tra via San Francesco Da Paola, piazza Carducci, via Petitti, viale Fiume e via Borgo Dora. La sperimentazione pedonale di via San Francesco Da Paola, dalla Cavallerizza fino a via Maria Vittoria, è prevista per fine mese e i cittadini perderanno 70 stalli, molti dei quali già occupati dai dehors di bar e ristoranti.

