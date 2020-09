Transenne in piazza Astengo. A rischio soffitto e tubature

Prima l’anagrafe chiusa dallo scorso dicembre, poi i presunti cedimenti delle tubature del gas. Per non parlare delle condizioni dei rami degli alberi. E’ ancora caos in piazza Astengo, nel cuore del quartiere Falchera, dove i cittadini chiedono un intervento di messa in sicurezza. Lo si è capito nelle scorse ore quando un primo controllo ha portato alla collocazione di transenne e nastro bianco e rosso per impedire il passaggio ai residenti. Una mezza sconfitta, come ha spiegato anche il presidente del Tavolo sociale, Rodolfo Grasso, preoccupato per la situazione. Il rischio, infatti, è possa verificarsi, prima o poi, qualche crollo. Anche solo di calcinacci. E guardando le condizioni della struttura non ci sarebbe da meravigliarsi più di tanto.

