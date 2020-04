Transiti, la startup piemontese che aiuta gli italiani all’estero

Nel suo ultimo discorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto ai nostri connazionali all’estero e a chi, in questo difficile momento, li sta assistendo. Quello che stiamo vivendo, anche a causa di un eccesso di informazione e di fake news in circolazione, è un momento di grande incertezza.

Secondo alcuni studi condotti dall’Università di Medicina di Hong Kong e dall’Imperial College di Londra si arriverà a contenere l’epidemia, ma nel prossimo futuro sarà possibile una re-introduzione di misure restrittive qualora i casi di contagio dovessero ricominciare a salire, come sta accadendo proprio a Hong Kong in questi giorni. Sono e saranno molti i costi sociali, economici e psicologici di questa quarantena, di questo distanziamento e chiusura necessari.

È proprio su questi temi e focalizzandosi in particolare sugli italiani residenti all’estero (i cosiddetti expat) e alle loro famiglie che Transiti, start up piemontese, da marzo 2018 dedica un servizio di supporto psicologico online. In questi giorni giungono agli psicologi di Transiti richieste da ogni parte del mondo. Alcuni connazionali partiti per un’esperienza sono disorientati dall’isolamento in un luogo lontano dalla loro casa in cui vigono regole di gestione della quarantena e sistemi sanitari differenti, altri hanno perso il lavoro, c’è chi è preoccupato per familiari in Italia che si sono ammalati: si trovano in un limbo in cui è difficile pensare, sperimentano angoscia e sintomi depressivi.

Per questo Transiti, ha scelto di compiere un atto di solidarietà sociale offrendo tre colloqui gratuiti con i suoi psicologi e psicoterapeuti per tutti gli italiani all’estero che hanno bisogno di un supporto. Per attivarli sarà necessario registrarsi sul sito www.transiti.net e utilizzare il codice convezione specifico IOSTOCONTE che permette di iscriversi alla sezione riservata.