Trasferta romana per Appendino: incontro col premier Conte

Trasferta romana per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che, oggi pomeriggio, ha incontrato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Da quanto si apprende, si è discusso – in quella che è stata una visita di cortesia – del futuro di Torino: dalla Metro 2 alle Atp Finals.

La sindaca ha incontrato anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che in un tweet ha scritto: “Mobilità, qualità dell’aria e una bella iniziativa per piantumare alberi: con Chiara Appendino un bel confronto e un incontro ricco di idee per l’ambiente di Torino e non solo. Insieme si può”.

La replica social della prima cittadina torinese: “Qualità dell’aria, mobilità sostenibile, nuovi alberi. Come sempre un bel confronto con il Ministro Sergio Costa. Avanti insieme per l’interesse dell’ambiente, di Torino e di tutto il Paese”.