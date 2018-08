Trasforma la sua vecchia auto in una betoniera!!

Pensate di averle viste tutte? E no! Scommettiamo che non avete mai visto un’auto trasformata in…betoniera!! Date un’occhiata a questo video: vi si nota una vecchia Fiat Uno con il cofano posteriore spalancato e il bagagliaio rivestito con una busta di plastica. Dall’alto un tubo vi lascia cadere dentro una colata di cemento liquido. E’ quanto probabilmente occorre al proprietario della vettura per fare alcuni lavoretti domestici. Da non credere, vero?