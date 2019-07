Trasforma il suo seminterrato in discarica tra olii esausti velenosi e lavoratori in nero

Invece di conferirli all’ecocentro, che dista qualche centinaio di metri dalla sua carrozzeria di via Volta a Druento, un imprenditore aveva deciso che il modo più veloce e rapido fosse quello di dare vita ad una discarica “fai da te”, letteralmente abusiva. Senza alcuno straccio di autorizzazione. E, soprattutto, nascosto in un seminterrato, in modo tale da evitare guai in caso di controlli da parte delle autorità preposte. Ma tutto è risultato vano, visto che il suo ingegnoso piano è stato scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Susa assieme agli agenti della polizia locale di Druento e ai tecnici dell’Arpa Piemonte. Di qui la denuncia dell’imprenditore 39enne, che ora dovrà rispondere di “gestione illecita di rifiuti speciali”, “gestione illecita delle acque di prima pioggia” oltre che per l’assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

Tutto nasce da una serie di controlli effettuati, nel corso del tempo, dalla polizia locale di Druento, coordinata dal comandante Giorgio Padoin. Da quanto si è appreso, tutti i rifiuti sono stati definiti dall’Arpa “pericolosi e potenzialmente nocivi per la salute pubblica”. Tutto il materiale, scarto della sua attività di carrozzeria, è stato trovato e sequestrato. Inoltre, dopo un’attenta verifica, sono state trovate evidenti tracce di sversamento al suolo di olii minerali esausti, altamente inquinanti.

Nel corso dell’intervento, che ha coinvolto le aree esterne, interne ed il seminterrato dell’edificio, i finanzieri hanno scoperto anche tre lavoratori “in nero”, ovvero senza coperture assicurative e senza pagare loro i contributi: in questo caso specifico, sono in corso ulteriori accertamenti. Oltre alla denuncia, rischia anche una sanzione amministrativa di 30mila euro e la temporanea sospensione dell’attività fino a quando non si metterà in regola l’attività stessa.