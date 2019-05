Il trasloco che tormento. Secondo diverse statistiche è emerso che il trasloco rappresenta uno degli stress maggiori cui possa andare incontro una persona, per questa ragione è importante trovare i professionisti migliori che possano pensare a realizzare in parte o in toto il fatidico cambio casa. Per chi non avesse idea di chi contattare ecco allora che il nostro consiglio è quello di affidarsi a Traslochi Cognetti (di Andrea Cognetti) in via Tripoli, a Santa Rita. Si tratta di una ditta altamente specializzata in traslochi e trasporti di ogni tipo e in tutto il territorio nazionale, ognuno dei quali viene realizzato in modo professionale, curando ogni dettaglio. L’attività opera con personale qualificato che cura tutti gli aspetti di un trasloco, dallo smontaggio dei mobili al loro imballaggio, dal trasloco al successivo rimontaggio nella nuova destinazione, insomma un servizio chiavi in mano. E c’è di più, per chi desidera partire e tornare nella casa nuova pulita e tinteggiata, Traslochi Cognetti pensa anche a questo. Un servizio da sogno da usare magari durante il mese di agosto per fare le vacanze tranquilli. Il tutto con tanto di assicurazione. I traslocatori, inoltre, dispongono di brevetti specifici per imballaggi e traslochi, garantendo quindi sempre la massima attenzione e professionalità su ogni tipo di mobile e su ogni accessorio, anche antico o di valore. Infine, i preventivi sono sempre gratuiti.

Indirizzo: via Tripoli 34 Torino

Telefono/1: 329.8230436

Telefono/2: 348.673 8182

Orario: 8-17 (chiuso solo la domenica)

Sito: www.traslochisgomberitorino.it