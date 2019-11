Professionisti al vostro servizio: è questa la missione che da anni Andrea Cognetti porta avanti con il suo staff risolvendo i problemi in un settore particolarmente delicato. Traslochi Cognetti ha sede a Santa Rita, in via Tripoli, ma in realtà abbraccia tutta l’Italia perché effettua trasporti e traslochi sull’intero territorio nazionale. Tutto il lavoro viene effettuato da personale esperto e qualificato, con imballaggi ad hoc per ogni esigenza. E ogni collo verrà catalogato per poter più facilmente trovare gli oggetti all’interno delle scatole da imballaggio.

Non esistono traslochi impossibili per Cognetti, perché dalla più piccola suppellettile fino ad oggetti ingombranti (come ad esempio un pianoforte), tutto è seguito con la stessa cura e passione. Dal privato alle aziende, dagli studi professionali agli elementi d’arredo per i negozi, c’è la soluzione ideale. E la puntualità, oltre che la professionalità, è un marchio di fabbrica. Quindi chiamate senza impegno per un preventivo, è gratuito.

Traslochi Cognetti, via Tripoli 34 Torino;

329.8230436-348.673 8182.

Orario: 8-20 (chiuso solo la domenica).