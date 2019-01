Trasloco in vista per 100 famiglie. «Ora servono i fondi per i lavori»

La comunicazione è arrivata puntuale a tutti gli inquilini del civico 25 di corso Racconigi. Per cento famiglie delle case popolari, infatti, il 2019 sarà l’anno dell’atteso trasloco. Necessario per permettere l’avvio di una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Così ha stabilito Atc dopo aver sottoposto al tavolo tecnico regionale la relazione del Politecnico di Torino. Al momento le famiglie allontanate sono in tutto venti e tutte hanno già scelto una nuova sistemazione. Alcuni si sono già trasferiti. Inoltre nelle scorse settimane tutti i residenti del complesso, sia gli inquilini sia i proprietari, hanno ricevuto una nuova comunicazione di Atc che li aggiorna sulla situazione e spiega che, a seguito della perizia effettuata da esperti del Politecnico di Torino, tutto il complesso dovrà essere interessato da interventi, pur con tempi e modalità differenti. Le famiglie interessate dal trasloco non dovranno fare le valigie tutte insieme. Gli interventi verranno eseguiti “a blocchi”. A seconda della connotazione del problema. I cantieri più urgenti riguarderanno il consolidamento delle volte delle unità immobiliari interessante in passato dai lavori per la realizzazione della colonna di passaggio degli ascensori. Uno studio approfondito nello «storico» complesso di edilizia popolare del civico 25, già al centro delle attenzioni dell’Agenzia la scorsa estate. «Le famiglie – spiegano da corso Dante – saranno via via tutte contattate e intervistate individualmente, per capire le loro esigenze e necessità e proporre loro due diverse sistemazioni alternative tra cui scegliere». Anche tutti i proprietari saranno contattati singolarmente da Atc per valutare la loro posizione, caso per caso. La seconda “battaglia” sarà sul fronte fondi. Atc finanzierà l’ntervento con risorse pari a 807mila euro, provenienti dai finanziamenti della linea B della legge Delrio. Ma è evidente che non basteranno queste risorse per risolvere il problema. Prosegue, a tal proposito, il tavolo istituzionale che vede riuniti Atc, Comune e Regione, cui compete il dialogo con il Ministero per individuare risorse da destinare ai lavori. Mentre in procura è stato presentato un esposto sui lavori «non eseguiti a regola d’arte».