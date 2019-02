Trasportava motori di auto rubate: arrestato

La guardia di Finanza lo ha sorpreso alla guida di un furgone, nei pressi di Robassomero (Torino), che trasportava motori di auto rubate. D.G., 37enne di Cirié, con numerosi precedenti per rapina, ricettazione e associazione mafiosa, non è stato in grado di giustificarne la provenienza e nemmeno la destinazione.

ARRESTO CONVALIDATO DAL GIP

Inevitabile per lui l’arresto, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ivrea.

LE AUTO ERANO STATE RUBATE A TORINO

I motori, come accertato dai “baschi verdi” della tenenza di Lanzo Torinese, appartenevano a due Fiat Panda rubate nei giorni scorsi a Torino, nel quartiere Falchera.