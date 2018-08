Trasporti: sbloccati 223 milioni per la Metro 1 e nuovi tram

La Conferenza Unificata ha destinato a Torino fondi per 223 milioni di euro per il prolungamento della Metro 1 e all’acquisto di nuovi tram in base allo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul riparto delle risorse per il finanziamento e la realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico.

A livello nazionale i fondi arrivano a 1,7 miliardi. Dei 223 milioni, 148 saranno utilizzati per il prolungamento della metro da Collegno e Cascine Vita e 75 per l’acquisto di nuovi tram, che un ricorso della Regione Veneto, accolto dalla Corte costituzionale, aveva bloccato.

LAPIETRA: “PROFONDAMENTE SODDISFATTA”

“Lo sblocco delle risorse – sottolinea la Città di Torino in una nota – era stato tra gli argomenti nell’incontro a Roma con il ministro Danilo Toninelli della sindaca Chiara Appendino e dell’assessora alla Mobilità, Maria Lapietra. “Sono profondamente soddisfatta per il via libera della Conferenza allo schema di decreto concernente il riparto sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato al trasporto rapido di massa”, dichiara Lapietra, commentando l’intesa – ringrazio il Ministro che ha tenuto fede all’impegno preso a metà luglio inserendolo nell’ordine di una delle prime riunioni della Conferenza Unificata. Finalmente ora potrà riprendere l’iter per la convenzione e la pubblicazione dei bandi di gara”.