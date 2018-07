Indetto per oggi da Filt Cgil, Fit Cisl e Ultrasporti per protestare contro il piano industriale di Gtt

Disagi per 24 ore

Sciopero dei mezzi pubblici per 24 ore a Torino. Lo hanno indetto, per oggi, Filt Cgil, Fit Cisl e Ultrasporti per protestare contro il piano industriale di Gtt. Lo stop dalle 9 di questa mattina riguarda bus e tram.

METRO IN FUNZIONE ALMENO FINO ALLE 15

E’ invece rimasta regolarmente in funzione, e lo sarà almeno fino alle 15 di questo pomeriggio, la metropolitana torinese.