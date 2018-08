Trasporto irregolare di alimenti: due automobilisti finiscono nei guai [LE FOTO]

Diverse confezioni di carne macinata, carne fresca e pesce surgelato: 33 chili di alimentari stipati nell’abitacolo di una vettura senza alcun accorgimento. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della polizia stradale durante un controllo sulle strade della provincia di Torino, insieme al personale sanitario del dipartimento interaziendale della Prevenzione dell’Asl Città di Torino.

AUTOMOBILISTA DENUNCIATA

Sebbene soggetta al trasporto in regime di temperatura controllata, in particolar modo il pesce congelato, la “merce”, a quanto scoperto dalle forze dell’ordine, era custodita ad una temperatura di -1,7°C rispetto al limite previsto di -18°C. Da qui l’immediato sequestro del cibo (per la successiva distruzione) e la denuncia dell’automobilista, una donna italiana, all’autorità giudiziaria per aver violato le norme sanitarie che regolano la conservazione degli alimenti durante il trasporto. La conducente, inoltre, è stata anche multata per un totale di 1.082 euro.

BECCATO ANCHE IL TITOLARE DI UN BAR

Nella stessa mattinata un altro conducente di nazionalità italiana, appena partito e diretto con il suo carico di alimenti al bar di sua proprietà, è stato sorpreso mentre, con la propria auto, trasportava sostanze alimentari ad una temperatura di conservazione non idonea. Anche per lui è scattata la multa (per 1.000 euro).

COSTRETTO A FARE DIETROFRONT

L’uomo è stato invitato dalle forze dell’ordine a ritornare al luogo di acquisto e a munirsi di un apposito contenitore termico per la conservazione degli alimenti e quindi tornare per un ulteriore controllo su quanto intimato in precedenza, prima di fare rientro nel bar.

OPERAZIONE FREDDO SICURO

I controlli effettuati dalla speciale “task-force” rientrano nell’ambito dell’operazione “Freddo Sicuro” avviata, ad inizio estate, per accertare eventuali inadempienze per quanto concerne il trasporto di alimenti soggetti al rispetto della “catena del freddo“.