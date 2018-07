Tratta la figlia come una schiava, cinese arrestata per maltrattamenti

Perseguita la figlia per anni e la costringe a lasciare il fidanzato, considerato di un ceto sociale “troppo basso”, per prometterla in sposa ad un altro uomo. Una donna di origini cinesi è stata arrestata dalla polizia, a Torino, per maltrattamenti in famiglia. Le manette sono scattate a seguito di un litigio scoppiato in strada, a Barriera di Milano, dove la donna ha tirato fuori la ragazza dall’auto e l’ha aggredita.

LA DENUNCIA DELLA GIOVANE

Agli agenti, la giovane ha denunciato anni di violenze. La madre, che considerava lo stile di vita della figlia troppo occidentale, la costringeva a stare in ginocchio per ore, la lasciava fuori dalla porta, le vietava di avere amici e di coltivare hobby. In più occasioni l’ha anche picchiata.

COSTRETTA A LASCIARE IL FIDANZATO

Quando la ragazza si è trovata un fidanzato cinese, la donna l’ha costretta a lasciarlo: l’aveva infatti promessa in sposa a un uomo cinese, che sarebbe arrivato in Italia nei prossimi mesi per conoscerla.