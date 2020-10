“Trattamenti di benessere e di estetica in oncologia” con Sideo al Centro Mens Cpz di Torino

Quando si affronta una malattia come il cancro, i trattamenti di benessere e di bellezza rivolti alle donne operate non sono un fattore secondario. La malattia lascia (profondi) segni sulla pelle oltre che a livello psicologico: cadono sopracciglia e capelli, il corpo si trasforma e il viso cambia, magari svuotato da un dimagrimento, la pelle poi non è più rosea ma disidratata e spenta. È in questa fase critica che può entrare in gioco il ruolo di “rinascita” dei trattamenti di bellezza e di benessere per la donna colpita da un tumore.

Video Onlus, l’Associazione Internazionale Donne con Esperienza Oncologica organizza per sabato 31 ottobre un’intera giornata di “Trattamenti di benessere e di estetica in oncologia”, nell’ambito di “Ottobre Rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno, al Centro Medico Mens Cpz, in via Rossini 20 f, a Torino.

Alle associate Sideo e alle donne colpite dalla malattia, interessate all’iniziativa, dalle 10,30 alle 16 verranno offerti gratuitamente trattamenti di estetica oncologica (viso, mani, piedi e corpo), make up individuale (consulenza su acconciatura e parrucca), trattamenti di osteopatia, trattamenti di shiatsu, campane tibetane. Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 320.9792865.

«Soprattutto oggi, in un momento così critico legato alla pandemia da Covid-19, è importante ancora di più che queste donne si sentano meno sole, si confrontino e stiano insieme nel percorso di cura della malattia. Per questa ragione è nata Sideo nel 2016 –spiega Dina Aufiero, vicepresidente –. Ascoltiamo, comunichiamo, aiutiamo: offriamo solidarietà, esperienza e forza ai progetti che permettono di migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche sotto l’aspetto psicologico, fisico, normativo, lavorativo e alimentare. Collaboriamo con legali, consulenti del lavoro, con fisioterapisti, estetisti, professionisti del benessere e Centri medici».

Sideo si incontra negli ospedali di Torino e provincia (accreditata all’Ordine del Mauriziano e Città della Salute e della Scienza di Torino, e su invito al San Giovanni Bosco e al San Luigi Gonzaga di Orbassano) e nei Comuni torinesi quando organizza le giornate di “Trattamenti di benessere e di estetica in oncologia”, per offrire gratuitamente trattamenti di estetica, make up individuale, consulenza su acconciatura e parrucca, con la collaborazione di medici ed esperti, e per approfondire tematiche sotto l’aspetto psicologico, fisico (sportivo e olistico), alimentare e normativo/lavorativo.

SIDEO opera anche a Nichelino con lo “Sportello Pari&Dispari”, al momento chiuso per l’emergenza sanitaria in corso.

Al Centro Mens Cpz, recentemente Sideo ha aperto lo “Sportello informativo di supporto e follow up oncologico” dove si possono prenotare visite specialistiche, consulenze medico-legali, trattamenti olistici e trattamenti di benessere ed estetica oncologica, make-up individuale e dermopigmentazione del capezzolo, per due pomeriggi al mese, prenotando al numero 320.9792865.