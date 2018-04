Trattore esce fuori strada e rimane penzoloni sul ciglio del ponte

Come abbia fatto il trattore ad uscire fuori strada, questo non è noto. Quel che è certo è che il mezzo meccanico rimane penzoloni sul ciglio di un ponte, con le ruote anteriori che girano vorticosamente annaspando nel vuoto. Il motore è acceso. Dai tubi di scappamento fuoriesce una densa nube di fumo nero. La gente, in basso, guarda la scena a metà tra il divertito ed il preoccupato. Perché, è questione di attimi, il trattore potrebbe anche precipitare in basso da un momento all’altro.