Travolge mamma e bimbo in bici, si ferma a controllare ma poi scappa e fa perdere le tracce

Momenti di paura, ieri sera, in località Fusiera di frazione Devesi a Cirié. Un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto mentre era in bici insieme alla mamma. A quanto pare, l’automobilista, dopo essersi in un primo momento fermato per controllare quando accaduto, è poi scappato via, probabilmente in preda al panico, facendo perdere le proprie tracce.

IL PICCOLO HA RIPORTATO UNA FRATTURA CRANICA

Nel violento impatto con la macchina, madre e piccolo sono stati sbalzati dalle bici. Nella caduta, il bimbo ha riportato la frattura del cranio: soccorso, è stato trasportato prima in ospedale a Cirié, insieme alla madre (a sua volta rimasta ferita, sia pur in maniera non grave, nell’incidente stradale), e poi da lì trasferito d’urgenza al “Regina Margherita” di Torino. Le sue condizioni sono ritenute serie dai medici che lo hanno preso in cura. Per lui la prognosi è di 30 giorni.

CARABINIERI SULLE TRACCE DEL “PIRATA”

In località Fusiera, per le indagini e gli accertamenti di rito, sono giunti i carabinieri del locale comando stazione. Tocca a loro, ora, fare piena luce sull’accaduto e rintracciare il “pirata della strada”. Non è certo ma sembra, secondo alcuni testimoni, che l’auto che ha travolto madre e figlio sia una Fiat Punto.