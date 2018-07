Travolge un pedone e scappa: pirata della strada acciuffato in piazza Derna

Al volante della sua Fiat 600, ha travolto un pedone che stava attraversando la strada. Poi, invece di fermarsi, ha preferito pigiare il piede sull’acceleratore e svignarsela. E’ successo ieri sera lungo corso Vercelli a Torino, a pochi passi dal supermercato Crai.

ACCIUFFATO IL PIRATA DELLA STRADA

Il ferito, un giovane magrebino, è stato soccorso e trasportato in ospedale al San Giovanni Bosco: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’uomo se la caverà. Il pirata della strada non è andato lontano: il fuggitivo, infatti, è stato intercettato e fermato dalla polizia municipale in piazza Derna. La sua posizione è ora al vaglio della municipale. L’uomo rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni stradali.