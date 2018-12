Travolta all’uscita della messa di Natale: una 71enne perde la vita davanti a casa

Ha assistito alla messa della vigilia e si è avviata verso casa, dove l’attendevano il marito, i figli e i nipotini. Doveva essere una sera di festa, tutti riuniti per il Natale, e invece in un attimo si è trasformata in una tragedia. Alda Cottino, 71 anni, infatti è stata travolta e uccisa da un’auto quando ormai era a pochi metri da casa e dai suoi cari.

È successo nella tarda serata di lunedì. La 71enne era appena uscita dalla chiesa e si trovava in via Circonvallazione, all’altezza del civico 16. Solo più pochi passi la separavano da casa sua e forse per la fretta di raggiungere i propri cari, ha deciso di attraversare in un punto privo di strisce pedonali. Purtroppo, proprio in quel momento è sopraggiunto un automobilista, alla guida di una Nissan, che viaggiava in direzione di Chieri e che, complice l’oscurità, non ha visto in tempo la donna. La frenata disperata non è bastata a impedire l’impatto, talmente violento da sbalzare la pensionata a una quindicina di metri di distanza.

Sul posto sono subito accorse le ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Chieri e anche i parenti della donna. Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare e i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. L’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale e sottoposto ad alcol test, che ha dato esito negativo.